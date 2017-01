84- Jähriger rammt mit Auto abgestellten Kleinbus

Wie die Wiener Berufsfeuerwehr am Montagvormittag via Aussendung mitteilte, war es gegen 19.45 Uhr in der Liebhartstalstraße zu dem Unfall gekommen. Warum der 84- Jährige den Kleinbus rammte, ist bislang unklar. Der Anprall war jedenfalls so hart, dass der unbesetzte, geparkte Kleinbus rund zehn Meter rückwärts gegen einen Baum geschleudert wurde. Das Auto der beiden Pensionisten kam völlig ramponiert auf der Straße zum Stillstand.

Die Insassen wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Foto: MA 68 Lichtbildstelle

Laut Berufsrettung erlitten die Insassen mehrere Knochenbrüche sowie Prellungen und wurden nach der Erstversorgung ins Spital eingeliefert. Der ebenfalls stark beschädigte Kleinbus musste von der Feuerwehr per Seilwinde zurück auf die Straße gezogen werden.