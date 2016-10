82.760 Asylwerber sind bei uns krankenversichert

"Asylwerber sind gesetzlich krankenversichert und damit anspruchsberechtigt. Somit sind diese Personen entsprechend medizinisch in Spitälern und von niedergelassenen Vertragsärzten zu betreuen", heißt es von der Wiener Gebietskrankenkasse, bei der aktuell 20.500 Asylwerber mit E- Card gemeldet sind. Mehr Zahlen erfährt man aus Wien nicht, die Ausgaben werden geheim gehalten. Angegebener Grund: "Die Berechnungen für den Aufwand sind noch nicht abgeschlossen."

66 Millionen Euro budgetiert

Mehr Informationen gibt es vom Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger. "Mit Stand August 2016 sind bei uns 82.760 Asylwerber registriert", so ein Sprecher. Vom Bund kommt für heuer ein Budget von 66 Millionen Euro. Durchaus vorstellbar, dass es - ähnlich wie bei der Mindestsicherung in Wien - ordentlich nachgebessert werden muss am Ende des Jahres: Denn rein rechnerisch wären das aktuell 797 Euro pro Person an Ausgaben. Bei den Ausgaben für medizinische Untersuchungen womöglich nicht ganz ausreichend.