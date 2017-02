78- Jährige bei Zimmerbrand in Graz getötet

Kurz nach 21 Uhr trafen die Einsatzkräfte bei der in Flammen stehenden Wohnung in der Alten Poststraße ein. Sofort wurde ein umfassender Löschangriff gestartet. Um ein Übergreifen des Feuers auf die Dachkonstruktion zu verhindern, kämpften die Feuerwehrleute auch an der Rückseite des Gebäudes über eine Drehleiter gegen den Brand an.

Während sich die übrigen Bewohner in der Zwischenzeit unverletzt selbst in Sicherheit bringen konnten, gab es für die 78- Jährige keine Rettung mehr.