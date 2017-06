720 Asylberechtigte ziehen jeden Monat nach Wien

Insgesamt 8600 Asylberechtigte sind allein in den letzten zwölf Monaten aus den Bundesländern nach Wien gezogen. Das sind im Schnitt fast 25 pro Tag. Angelockt werden die Menschen wohl von der in Wien immer noch großzügig verteilten Mindestsicherung. In mehreren Bundesländern wurden die Bezüge für Asylberechtigte ja bereits gekürzt. "Das ist nicht der Wiener Weg, wir bieten allen soziale Sicherheit", sagt dagegen Flüchtlingskoordinator Peter Hacker.