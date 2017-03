72 Asylanträge pro Tag in Österreich

Beim politischen Gezanke geht es um die Aufnahme unbegleiteter Minderjähriger mit großen Asylchancen von unserem südlichen Nachbarn - ein vereinbartes EU- Umverteilungsprogramm. Während sich die Regierungspartner nun streiten, wer denn die Schuld daran trägt, dass Österreich keine Ausnahmeregelung mehr bekommt, wird die Zahl 50 ohnehin jeden Tag bei Weitem übertroffen.

Balkanroute ist immer noch nicht dicht

Denn bis Ende März stellten rund 6500 von 7500 bei uns aufgegriffenen Personen (also stolze 87 Prozent) hier einen Asylantrag. Im Durchschnitt sind das 72 Flüchtlinge in 24 Stunden. In der wärmeren Jahreszeit wird die Zahl wohl weiter steigen. Fakt ist, dass die Balkanroute zwar offiziell geschlossen, aber nicht dicht ist. Denn etwa die Hälfte der Migranten kommt über die Ostgrenze aus Ungarn, die anderen Flüchtlinge kommen aus Italien via Brennerroute nach Tirol.

Ein Mitglied der NGO MOAS hält Ausschau nach Bootsflüchtlingen. Foto: AFP (Archivbild)

Afghanen vor Syrern und Irakern

Bei den Gesamt- Asylzahlen für 2016 (siehe Grafik oben) lag Österreich in Europa auf dem fünften Platz, im Vergleich zur Einwohnerzahl sogar auf Platz zwei! Hauptantragsteller bei uns waren die Afghanen - knapp 12.000 -, gefolgt von Syrern und Irakern.

Christoph Budin, Kronen Zeitung