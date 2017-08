651 Flüchtlingen droht nach Urlaub Abschiebung

Gegen die 651 Flüchtlinge, die bei ihrem Heimaturlaub ertappt wurden, wurde ein Aberkennungsverfahren eingeleitet. Dabei handelt es sich um einen Anstieg von 171,2 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres, gab das Innenministerium bekannt. NEOS- Klubobmann Niki Scherak ortet in diesem Anstieg ein großes Problem und forderte das Innenministerium auf, zu handeln. Nach Ansicht seiner Partei müsse es bereits bei der Ausreise von Asylwerbern entsprechende Kontrollen geben.

NEOS-Klubobmann Nikolaus Scherak Foto: APA/Hans Punz

NEOS: "Zweifelhaftes Überwachungspaket"

Beim Thema Sicherheitspaket sind NEOS ebenfalls mit der Arbeit von Innenminister Wolfgang Sobotka unzufrieden. "Die Einberufung des Nationalen Sicherheitsrates ist durchaus legitim, doch dürfen wir ihn nicht dazu missbrauchen, in populistischer Manier ein zweifelhaftes Überwachungspaket durchzupeitschen", so Scherak. Sicherheit sei zwar wichtig, Bedenken um die Freiheitsrechte müssten aber ernst genommen werden.

Im Kampf gegen den Terror setzt Innenminister Sobotka auf mehr Überwachung. Foto: APA/Herbert Neubauer, APA/dpa/Marc Tirl

Integration: Deutschkurse und Städtepartnerschaften als Lösung

Auch beim Thema Integration erkennt der NEOS- Mandatar Versäumnisse der Regierung. Es brauche endlich ausreichend Deutschkurse ab dem ersten Tag und die Möglichkeit für Asylweber mit hoher Bleibewahrscheinlichkeit, schon nach sechs Monaten in den Arbeitsmarkt einzusteigen. Außerdem plädieren sie für eine europäische Lösung - dazu schlagen sie das Modell der Städtepartnerschaften zwischen europäischen und afrikanischen Ständen, die Flüchtlinge aufnehmen, vor. "Wir brauchen Hilfe vor Ort und anstatt Symptombekämpfung und populistischer Wahlkampfsager endlich langfristige Lösungen, indem wir den Menschen Perspektiven in ihrer Heimat bieten. Unterstützung auf kommunaler Ebene ist ein guter Weg, dies auf Augenhöhe zu tun."

Foto: Roland Muehlanger

Perspektivenwechsel bei Plakatkampagne

Bei ihrer Plakat- Kampagne setzen NEOS auf einen Perspektivenwechsel. Auf sechs unterschiedlichen Sujets werden Menschen samt deren Anliegen gezeigt - und das in Spiegelschrift. "Wir werden immer die Schuhe der Bürgerinnen und Bürger anhaben", erklärte Spitzenkandidat Matthias Strolz bei der Präsentation am Mittwoch. Ab Montag werden 1.000 Plakate in Österreich affichiert. Die Slogans lauten "Lesen können", "Eigene 4 Wände", "Arbeit geben", "Pflege daheim", "Bescheid wissen" und - als Wortspiel - "Euröpa".

Parteichef Matthias Strolz und Listenzweite Irmgard Griss bei der Präsentation der Plakate. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

"Für mich drücken diese Plakate das aus, weshalb ich mich engagiere", sagte Listenzweite Irmgard Griss bei der Präsentation. Bei einem der Sujets- Models handelt es sich um einen mittlerweile anerkannten Flüchtling, den NEOS- Abgeordneter Sepp Schellhorn in seinem Hotel- Betrieb untergebracht hatte und der mittlerweile dort arbeitet.

Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Foto: APA/HELMUT FOHRINGER