63- Jährige bei Wohnhausbrand ums Leben gekommen

Ein Brand in einem Wohnhaus in Mitterbach im niederösterreichischen Bezirk Lilienfeld hat am Samstag ein Todesopfer gefordert. Der erste angerückte Atemschutztrupp der Feuerwehr entdeckte die regungslose Bewohnerin in einem Zimmer im Dachstuhlbereich und brachte sie ins Freie. Der Notarzt konnte nur mehr ihren Tod feststellen.