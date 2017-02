61- Jähriger auf Straße in OÖ angefahren - tot!

Am Samstag ist in den frühen Morgenstunden in Oberösterreich ein 61- Jähriger tot auf der Straße liegend aufgefunden worden. Er dürfte vermutlich Opfer eines Verkehrsunfalles mit Fahrerflucht geworden sein. Aufgrund der Verletzung und Lage des Toten sei laut Polizei von einem Zusammenprall mit einem Kraftfahrzeug auszugehen. Eine Obduktion wurde angeordnet.