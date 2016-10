60.000 Euro Steuergeld für Verein der Partnerin

Der immer wieder in der Bundespolitik auffällige "Flüchtlings- Bürgermeister" von Traiskirchen hat erneut ein Problem: Andreas Babler, auch bekannt durch sein Engagement in der extrem linken SPÖ- Erneuerungsinitiative "Kompass", lässt an den Sozialverein seiner Lebensgefährtin 60.000 Euro Steuergeld überweisen. Babler sieht keine schiefe Optik: "Meine Frau hat persönlich nichts von der Subvention."