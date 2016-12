6000 Taschenalarme werden an Frauen verteilt

Die 6000 Stück wurden laut Grundböck aliquot, also je nach Bevölkerungsanteil, auf die Bundesländer verteilt. Die meisten Taschenalarme, die bei Aktivierung einen schrillen Alarm auslösen, werden in Wien ausgegeben.

Reaktion auf Vorfälle in Köln

In der Bundeshauptstadt sollen sie insbesondere als Reaktion auf die massenhaften Übergriffe in der Silvesternacht in Köln auch schon vor dem 31. Dezember von der Polizei an Frauen verteilt werden. Die 6000 Stück sind eine erste Tranche, sagte Grundböck. "Wir werden schauen, wie sie angenommen werden, und dann entscheiden, ob die Aktion fortgesetzt wird", so der Sprecher.