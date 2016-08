56- Jährigen zum Betteln gezwungen - Paar in Haft

Das Opfer wurde im Juni von Verwandten nach Salzburg gelockt und an die Menschenhändler vermittelt, indem sie ihm versprachen, dass er hier einen bezahlten Job als Fahrer bekäme. Doch schon bei dem ersten Treffen war klar, dass ihm seine "Arbeitgeber" nichts Gutes wollen. Denn der Rumäne (35) verpasste dem 56- Jährigen sofort eine Ohrfeige. Das Paar, bei der Freundin handelt es sich um eine 24- Jährige, ließ den Ungarn nicht mehr aus den Augen. Er musste mit dem Duo nachts im selben Auto schlafen, das dafür in Salzburg- Gnigl abgestellt wurde. Die beiden nahmen ihm auch die Dokumente und sein Handy ab, damit er nicht flüchten konnte.

Auch seine ganzen Ersparnisse musste das Opfer abliefern. Das Paar begleitete den Mann mehrmals zum Bankomaten und ließ sich gleich nach der Behebung den gesamten Betrag geben. Über fast drei Monate hinweg attackierten die Bettler den Ungarn - er war von der Statur her dem Rumänen unterlegen - körperlich, wenn er nicht das tat, was von ihm verlangt wurde.

Täter streitet alles ab

Aufgeflogen sind die Menschenhändler, nachdem der Rumäne und sein Leibeigener am 24. August eine Autopanne hatten und den Wagen in Aigen an einer Bushaltestelle abstellten. Herbeigerufene Beamte der Ermittlungsgruppe "Bettelei" bemerkten, dass der verzweifelte Ungar ihnen versteckte Hilfezeichen gab. Das Opfer hatte eine Verletzung im Gesicht und war ganz offensichtlich völlig eingeschüchtert. Er schilderte den Beamten aber schließlich seine Geschichte. Der beschuldigte Rumäne stritt alles ab. Er wurde festgenommen und sitzt jetzt in der Justizanstalt in Puch wegen des Verdachts auf Menschenhandel.

24- Jährige lockte Pensionistin Geld heraus

Die Freundin verweilt im selben Gefängnis bereits seit dem 20. August. Denn die Frau lockte einer Pensionistin aus Salzburg- Stadt vor Kurzem viel Geld aus der Tasche. Die Täterin log der gutgläubigen 86- Jährigen Anfang August vor, dass sie dringend Geld für die Operation ihres Kindes, die in Ungarn durchgeführt wird, benötige. Sie ergaunerte tatsächlich mehr als 1000 Euro.

Am 20. August meldete sich die Rumänin wieder. Diesmal behauptete sie, mehrere Tausend Euro für eine Wohnung in Budapest zu brauchen. Dort sollten dann zwei ihrer Kinder mit einer Bekannten einziehen, passiere das nicht, würden ihr die Kinder weggenommen. Die Pensionistin zögerte dieses Mal und zog ihren Enkel zu Rate. Dieser rief sofort die Polizei. Die Beamten konnten die 24- Jährige noch in der Wohnung der Dame antreffen. Es klickten die Handschellen.

"Dieser Fall beweist erneut die Notwendigkeit der temporären Ermittlungsgruppe Bettelei", sagt Polizeidirektor Franz Ruf. Durch die präzise Polizeiarbeit konnte letztlich das Martyrium des 56- Jährigen beendet werden. Die Beamten sind speziell ausgebildet und durch ihre Erfahrungen in der Vergangenheit auch sehr sensibilisiert. Nicht zuletzt deswegen haben sie die versteckten Hilferufe des Ungarn erkannt und ihn so aus den Fängen des Bettlerpärchens, das ihn über den langen Zeitraum ausgebeutet und durch körperliche Gewalt gefügig gemacht hat, befreien können.