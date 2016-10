54- Jährige verletzt Freund mit Messer schwer

Blutig hat ein Streit eines Paares am späten Freitagabend in Wien- Favoriten geendet. Eine schwer betrunkene 54- Jährige geriet mit ihrem gleichaltrigen Partner aneinander, griff zu einem Messer und fügte dem Mann schwere Verletzungen an Brust und Rücken zu. Die Verdächtige wurde noch am Tatort festgenommen, ihr Lebensgefährte ins Krankenhaus eingeliefert.