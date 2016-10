53- Jährige in Wien erstochen: Freund gestand Tat

Nachdem eine 53- jährige Frau vergangene Woche in Wien- Favoriten erstochen wurde, hat ihr Lebensgefährte am Wochenende im Krankenhaus die Tat gestanden. "Als Motiv gab er in einer ersten Befragung im Spital Eifersucht an", sagte Polizeisprecher Roman Hahslinger am Montag.