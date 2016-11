50 Menschen in Kastenwagen gepfercht: Urteil

Weil er 50 Menschen unter qualvollen Umständen im Kastenwagen nach Österreich geschleppt hatte, ist ein Bulgare am Mittwoch in Eisenstadt zu vier Jahren Haft verurteilt worden. Die Fahrt erfolgte am 25. Juli 2015 - einen Monat vor dem schrecklichen Fund der 71 toten Flüchtlinge in Parndorf. Einer jener Männer, die für diese Tragödie verantwortlich gemacht werden, soll Komplize des Angeklagten gewesen sein. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.