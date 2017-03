5 Festnahmen im Kremser Staatsverweigerer- Prozess

Am 15. März ist in Krems der Prozess gegen jene acht "Staatsverweigerer" gestartet, die in einem Heustadel in Niederösterreich eine Gerichtsverhandlung gegen eine Sachwalterin abhalten wollten . Fünf Angeklagte waren damals allerdings nicht erschienen, weshalb die Verhandlung vertagt und Haftbefehle ausgestellt wurden. Beamte des Verfassungsschutzes konnten die Gesuchten nun festnehmen. Die neue Hauptverhandlung am 12. April ist somit gesichert.