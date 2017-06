5 Buben bei wilder Prügelei teils schwer verletzt

In einem Jugendhotel im Salzburger Wagrain haben sich am Mittwoch brutale Szenen abgespielt. Schüler einer Vorarlberger Klasse, die gerade auf Sportwoche war, sowie Jugendliche eines deutschen Fußballvereins gerieten zunächst in einen verbalen Streit, der nur Minuten später gänzlich eskalierte. Acht Kinder im Alter von zwölf bis 13 Jahren prügelten daraufhin aufeinander ein. Die traurige Bilanz: drei Schwer- und zwei Leichtverletzte.