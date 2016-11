48- Jähriger hortete zu Hause Arsenal an Waffen

Auf ein ganzes Arsenal an Waffen ist die Polizei in einem Haus im niederösterreichischen St. Veit a.d. Gölsen gestoßen. Ein 48- Jähriger hatte Sturmgewehre, Faustfeuerwaffen, 3300 Stück Munition sowie eine Vielzahl an Granaten zu Hause gebunkert, obwohl gegen den Mann bereits ein aufrechtes Waffenverbot besteht.