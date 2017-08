4695 neue Österreicher: Größter Anstieg in Wien!

Mit 35,9 Prozent sind mehr als ein Drittel der eingebürgerten Personen ist bereits in Österreich geboren. Was die bisherige Staatsbürgerschaft angeht, liegen Ex- Bürger von Bosnien- Herzegowina mit 698 Eingebürgerten an der Spitze, gefolgt von vormaligen Türken (456) und Kosovaren (319).

Zahl der Einbürgerungen im ersten Halbjahr nach Bundesländern, Veränderung zum Vorjahr in Prozent Foto: APA

Geburten, Asylberechtigte und langjähriger Wohnsitz

Mehr als die Hälfte aller Einbürgerungen in den ersten sechs Monaten 2017 erfolgte aufgrund eines Rechtsanspruchs. Davon wurden 1689 Personen nach mindestens sechsjährigem Wohnsitz in Österreich und aus besonders berücksichtigungswürdigen Gründen eingebürgert, beispielsweise Geburt in Österreich, asylberechtigt oder EWR- Staatsangehörigkeit.