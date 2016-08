42- Jährige in Tirol von Pferden totgetreten

Tragisches Unglück am Freitag in Weißenbach am Lech im Tiroler Bezirk Reutte: Eine Reitlehrerin aus den Niederlanden wollte gerade zwei Pferde von einer Koppel in den Stall führen, als die Tiere plötzlich scheuten. Die Frau kam zu Sturz und wurde am Boden liegend von den Pferden niedergetrampelt - für die 42- Jährige gab es keine Rettung mehr.