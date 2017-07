40 Meter breite Mure zog Spur der Verwüstung

Bilder der Verwüstung in Großarl im Salzburger Pongau: Nach schweren Unwettern ging in der Nacht auf Sonntag eine rund 40 Meter breite Mure ab und bescherte den Helfern der Feuerwehr jede Menge Arbeit. Die Fassaden dreier Häuser wurden von den Schlammmassen beschädigt, Keller verschüttet, Fenster eingedrückt und auch Straßen blockiert. Da die Mure auch mehrere Strommasten zu Fall brachte, kam es in der Umgebung zudem zu einem Stromausfall, von dem auch das Feuerwehrdepot betroffen war.