4 von 5 Lenkern kennen die Breite ihres Pkw nicht

In der Studie haben sich 50 Prozent der Befragten um mehr als 30 Zentimeter verschätzt. In den letzten Jahren sind alle Autos breiter geworden. Von 280 untersuchten Neuwagen waren zehn Prozent über zwei Meter breit. Am Beispiel des VW Golf ist der Wandel der Zeit gut zu erkennen: Das erste Modell aus dem Jahr 1974 war noch ungefähr 1,6 Meter breit, der aktuelle VW Golf Variant misst schon knappe 1,8 Meter.

Foto: KRONEN ZEITUNG

Foto: KRONEN ZEITUNG

Laut der ASFINAG sind Breiten von bis zu 2,10 Metern auf Österreichs Autobahnen kein Problem. Knapp wird es jedoch im Fall einer Baustelle: Ist das Auto breiter als 210 Zentimeter, darf man damit im Baustellenbereich nicht auf der Überholspur fahren. Tut man das doch und es kommt zu einem Unfall, kann die Versicherung die Zahlung des Schadens verweigern.

Laut Verwaltungsgericht ist es Holschuld, zu wissen, wie breit der eigene Pkw ist. Es wäre also gut, sich vor der nächsten Ausfahrt darüber zu informieren.