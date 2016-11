38- Jähriger drohte Polizisten mit dem Umbringen

"Fuck Police Attnang, you are dead - ich bringe euch alle um, sowie keine Gnade, wollt ihr eine Kugel in den Kopf?" Das ist nur eine von zahlreichen weiteren wüsten Drohungen, die ein 38- Jähriger via Facebook, E- Mail und per Telefon im Oktober an die oberösterreichische Polizei geschickt hat. Die Festnahme des Verdächtigen wurde daraufhin angeordnet, auch ein internationaler Haftbefehl wurde ausgestellt. Für den Mann klickten schließlich in Kroatien die Handschellen.