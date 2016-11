37- Jähriger misshandelte Freundin über Jahre: Haft

Über Jahre hinweg dürfte eine 38- Jährige in Wien ein wahres Martyrium durchlebt haben. Immer wieder wurde die Frau von ihrem 37- jährigen Freund brutal misshandelt und dabei auch schwer verletzt. Am Samstag brach die gepeinigte 38- Jährige dann endlich ihr Schweigen und vertraute sich der Polizei an. Der mutmaßliche Schläger wurde festgenommen. Zumindest die gemeinsamen Kinder dürfte der Verdächtige, was Schläge betrifft, verschont haben.