36- jähriger E- Biker stürzte von Holzbrücke - tot

Der Lackierer hatte am Freitag lange in der Werkstatt gearbeitet und war gegen 22.50 Uhr von seiner Arbeitsstätte über einen Wanderweg zu seinem Wohnhaus in Kötschach- Mauthen im Bezirk Hermagor unterwegs. Auf einer Holzbrücke mit einer anschließenden Stufe dürfte er mit einem Pedal am Brückenboden hängen geblieben sein - er stürzte kopfüber in eine angrenzende Wiese.

Eine Spaziergängerin fand den 36- Jährigen dann am Samstag gegen 8 Uhr und verständigte umgehend die Rettungskräfte. Diese konnten jedoch nur mehr den Tod des Mannes feststellen.