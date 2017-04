3,5 Mio. : Falsche Bauminister zocken Kärntner ab

Die grenzüberschreitenden Ermittlungen in dem Riesenakt sind jahrelang gelaufen. Jetzt ist eine Anklage fertig, die noch heuer am Landesgericht Klagenfurt verhandelt werden soll. Der Fall ist spektakulär: Ein 39- jähriger Kärntner steht im Verdacht, Mittelsmann einer Betrügerbande gewesen zu sein, die auf höchstem Niveau gearbeitet hat.

So nutzte sie 2012 eine Altbausanierungswelle in der Slowakei und buhlte international um Firmen, die an diesem Bauboom mitnaschen wollten. Auch bei sieben Kärntner Unternehmen hatten die Kriminellen Erfolg. Sie bewarben sich gemeinsam um Aufträge für die Sanierung von Tausenden Altbauwohnungen im Volumen von 330 Millionen Euro und gründeten dafür eine eigene Arbeitsgemeinschaft.

Treffen mit Ministern und Beamten vorgespielt

Bei Besuchen vor Ort in Bratislava wurden den Kärntner Unternehmern sogar Treffen mit Ministern und hochrangigen Wirtschaftsbeamten vorgespielt. Verdacht schöpfte zunächst niemand, zumal das Bauprojekt von der EU finanziert werden sollte - und man zahlte brav Gebühren um rund 3,5 Millionen Euro ein. Erst nach und nach wurde klar, dass die Kärntner Betrügern aufgesessen waren. Eine Firma schlitterte daraufhin sogar in die Pleite.

Drei Verdächtige - einer sitzt derzeit in U- Haft - sollen in Klagenfurt auf die Anklagebank. Offen ist noch, wie viele weitere Täter es gibt und wohin das Geld verschwunden ist. "Es sind einige Rätsel zu klären", so Hans Gradischnig, der den Kärntner Angeklagten in dem Verfahren vertritt.

