35- jährige Mutter richtet ihre gesamte Familie hin

Unfassbare Entdeckung Donnerstagmittag in einem Haus in der niederösterreichischen Gemeinde Böheimkirchen: Einsatzkräfte finden in einem ehemaligen Wirtshaus sechs Tote: drei Erwachsene und drei Kinder - ein furchtbares Familiendrama! Laut ersten Ermittlungen dürfte eine dreifache Mutter ihre sechsjährige Tochter, die beiden Söhne (sieben und neun Jahre alt), die eigene Mutter (59) und den 40- jährigen Bruder mit einer Pistole regelrecht hingerichtet haben. Auch der Hund musste sterben. Nach der Wahnsinnstat erschoss sich die 35- jährige Amokläuferin, die sich von den Nachbarn völlig abgeschottet hatte, selbst.