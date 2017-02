30- Jährige starb laut Obduktion durch Ersticken

Weiterhin unter dringendem Tatverdacht steht ein 37 Jahre alter Steirer, der den Mord an seiner Ehefrau offenbar wie einen Selbstmord hatte aussehen lassen wollen. Denn auch die Obduktion der Leiche brachte keine größeren Zweifel an der Schuld des Verdächtigen auf. So stellte der Gerichtsmediziner bei der 30- Jährigen Tod durch Ersticken fest. Der Steirer leugnet die Tat allerdings weiterhin, brachte nun zudem auch noch eine fremde Person als möglichen Täter ins Spiel.