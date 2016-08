28- Jähriger attackiert 2 Opfer mit Elektroschocker

Cobra- Einsatz am Samstagnachmittag in Salzburg- Maxglan: Ein 28- Jähriger ging in einer Wohnsiedlung mehrmals mit einem Elektroschocker auf eine 55- Jährige und einen 36 Jahre alten Mann los, bedrohte die Opfer und verletzte sie. Die Cobra konnte den mutmaßlichen Täter wenig später in dessen Wohnung überwältigen und festnehmen.