27- Jähriger von zwei Unbekannten niedergestochen

Blutig hat eine Auseinandersetzung dreier Männer in der Nacht auf Samstag in der Linzer Innenstadt geendet. Ein 27- Jähriger wurde von zwei bis dato Unbekannten mit einem Messer attackiert, das Opfer erlitt mehrere Stichwunden in den Bauch und musste im Linzer AKH notoperiert werden. Den Tätern gelang nach dem Angriff die Flucht. Die Fahndung läuft.