26- Jährige in Klagenfurt sexuell belästigt

Der Täter griff sein Opfer laut Polizei um 2.37 Uhr in der Osterwitzgasse an. In dieser Gasse war der 26- Jährigen zuvor eine Gruppe von drei bis vier "südländisch aussehenden" Männern entgegengekommen. Einer der 20 bis 25 Jahre alten Männer habe ihr dann von hinten zwischen die Beine und an die Brüste gefasst. Die Fahndung nach dem Verdächtigen läuft.

16.10.2016, 12:43 AG/kal