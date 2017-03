24- Jähriger in Tirol von Pistenraupe überrollt

Eine Waldabfahrt im freien Skiraum am Patscherkofel wurde am Donnerstag einem Belgier fast zum Verhängnis. Beim Überspringen eines Zauns landete er auf einem Weg, auf dem gerade ein Pistenfahrzeug bergwärts fuhr, um eine Selbstversorgerhütte zu beliefern. Der Mann sprang direkt vor den Schlepper und wurde in der Folge vom Gerät überrollt.

Der Lenker der Raupe, ein Einheimischer, bemerkte den Vorfall allerdings nicht und setzte seine Fahrt fort. Zu diesem Zeitpunkt herrschten im Skigebiet Schneefall und dichter Nebel. Der verletzte Belgier machte durch Hilferufe auf sich aufmerksam, die von einem Liftangestellten gehört wurden. Der Belgier trug zwar Verletzungen davon, aber offensichtlich hat der tiefe Schnee Schlimmeres verhindert.

Zweifacher Vater von Pistenraupe überrollt

Wie viele Schutzengel dem 24- Jährigen zur Seite standen, zeigt ein schrecklicher Unfall, der sich erst Mitte Februar im Skigebiet Silvretta Arena abgespielt hatte . Damals war ein zweifacher Vater aus Deutschland vor den Augen seiner beiden Kinder gegen eine Pistenraupe geprallt und von dem Gefährt überrollt worden. Der 57- Jähriger erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

Kronen Zeitung/krone.at