23- jähriger Arbeiter von Pressmaschine erdrückt

Schrecklicher Unfall am Montag in Vorarlberg: Ein 23 Jahre alter Arbeiter aus Afghanistan war auf einem Firmengelände in eine stillstehende Flächenpressmaschine geklettert - wohl um etwas zu reparieren. Plötzlich setzte sich die Maschine von selbst wieder in Gang. Der 23- Jährige hatte keine Überlebenschance.