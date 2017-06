21- Jähriger stürzt mit Muldenkipper in Graben: Tot

Tödlicher Unfall am Donnerstagnachmittag im Salzburger Dorfgastein: Ein 21- Jähriger aus Dienten kippte auf einer Baustelle an einer Skipiste mit einem Muldenkipper um, das tonnenschwere Gefährt überschlug sich mehrmals und stürzte schlussendlich in einen Graben. Der junge Mann wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert, für ihn kam jede Hilfe zu spät.