21- jähriger Randalierer bricht Polizisten den Fuß

Ein 21- Jähriger hat am Freitagabend in einem Lokal im Donauplex in Wien- Donaustadt dermaßen randaliert, dass die Mitarbeiter die Polizei zu Hilfe riefen. Im Zuge seiner Festnahme fügte der Mann dann einem WEGA- Beamten durch einen Tritt einen Bruch am Mittelfuß zu.