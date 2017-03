21- Jährige vergewaltigt: Asylwerber in U- Haft

"Zwei Zeugen lieferten aufgrund des Phantombildes den Hinweis", bestätigt Robert Holzleitner auf "Krone"- Anfrage die Festnahme. Am Freitag wurde der 32 Jahre alte Marokkaner zur Fahndung ausgeschrieben, am Dienstag dann die Verhaftung in Innsbruck. Jetzt sitzt er wegen dringenden Tatverdachts und Fluchtgefahr in Salzburg in Untersuchungshaft.

Zum Vorwurf zeigt sich der Asylwerber aber nicht geständig. Passiert war die Sexattacke am 19. März um 5.30 Uhr früh in der Linzergasse nahe der Schallmooser Hauptstraße. Der mutmaßliche Vergewaltiger soll damals eine Flachgauerin (21) gepackt, ihr unter den Rock gegriffen, sie dann zu Sturz gebracht und sich an ihr vergangen haben.

Antonio Lovric, Kronen Zeitung

