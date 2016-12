21- Jährige stürzt bei Studentenparty aus Fenster

Eine 21- jährige Studentin ist in der Nacht auf Donnerstag aus einem Fenster gestürzt. Die junge Frau fiel in Innsbruck rund dreieinhalb Meter in die Tiefe und wurde beim Aufprall schwer verletzt. Nach der Erstversorgung durch sie von der Rettung in die Universitätsklinik Innsbruck eingeliefert.