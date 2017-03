21- Jährige bei CO- Unfall schwerst verletzt

Rettung in letzter Sekunde: Eine 21- Jährige ist am Dienstagabend bei einem Kohlenmonoxid- Unfall im Wiener Bezirk Margareten lebensbedrohlich verletzt worden. Die junge Frau war im Badezimmer plötzlich zusammengebrochen, die Einsatzkräfte der Rettung mussten sie noch vor Ort reanimieren. Die Frau wurde mit einer schweren CO- Vergiftung ins Spital gebracht, ihre Mutter wurde ebenfalls verletzt.