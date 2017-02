200 Feuerwehrleute bei Großbrand in NÖ im Einsatz

Der Brand in Dürnstein (Bezirk Krems- Land) war am Donnerstag kurz vor 22 Uhr in einem 1500 Quadratmeter großen Stall ausgebrochen, berichtete Landesfeuerwehrkommando. Als die ersten Feuerwehren am Einsatzort in der Wachau eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. In dem Stall lagerten mehr als 100 Strohballen, die - ebenso wie mehrere landwirtschaftliche Maschinen - in Flammen aufgingen. Das Gebäude wurde zerstört.

"Akuter Wassermangel und starker Wind erschwerten die Löscharbeiten, die nur mit Atemschutzgeräten möglich waren", berichtete die Feuerwehr. Weitere Einsatzkräfte wurden aus den Bezirken Krems, St. Pölten und Melk nachgefordert. Durch starken Funkenflug drohten die Flammen über mehrere Stunden hinweg immer wieder auf zwei Wohngebäude neben dem Stall überzugreifen, was die Feuerwehr aber verhindern konnte. Weil die Ortswasserleitung zusammenbrach, wurde ein Pendelverkehr mit über 20 Tanklöschfahrzeugen eingerichtet.

Die dreiköpfige Familie konnte sich selbst in Sicherheit bringen. Tiere kamen ebenfalls nicht zu Schaden, da sich die Rinder laut Feuerwehr auf einer Weide befanden.