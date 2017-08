20 Tonnen Fliesenkleber auf Westautobahn gelandet

Nach einem Lkw- Unfall bei Amstetten in Niederösterreich war am Donnerstagabend die Westautobahn (A1) in Richtung Wien komplett gesperrt. Ein Schwerfahrzeug, das Fliesenkleber geladen hatte, war umgekippt, die teilweise aufgeplatzten Säcke landeten auf der Fahrbahn. Ein zehn Kilometer langer Stau war die Folge.