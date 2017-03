20- Jähriger sticht mit Messer auf Nebenbuhler ein

In Mattersburg im Burgenland ist in der Nacht auf Mittwoch eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern völlig eskaliert. Ein 20- Jähriger soll dabei mit einem Messer viermal auf den neuen Partner seiner Ex- Freundin eingestochen haben. Das Opfer - ein 23- Jähriger aus Wiener Neustadt - erlitt bei der Attacke lebensgefährliche Verletzungen. Der Verdächtige konnte kurz darauf festgenommen werden und zeigt sich geständig.