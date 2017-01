2 Tiroler bei Unfall in Bayern tödlich verunglückt

Ein Verkehrsunfall in Oberaudorf in Bayern am Dienstagabend hat für zwei junge Tiroler tödlich geendet. Ein 20- Jähriger verstarb in der Nacht auf Mittwoch im Krankenhaus, wenige Stunden später erlag auch der zweite Autoinsasse - ein 21- Jähriger - im Spital seinen Verletzungen.