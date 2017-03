19- Jähriger gesteht: "Ich schlug ihm ins Gesicht"

Paukenschlag rund um den rätselhaften Tod eines 17- jährigen Wieners in der Nacht auf den 12. Februar vor einer Diskothek im niederösterreichischen Vösendorf: Inzwischen steht fest, dass der Bursch am Weg von der Disco zur Bushaltestelle niedergeschlagen wurde. Die Polizei konnte einen 19- Jährigen ausforschen, der das in einer Beschuldigtenvernehmung zugegeben hat.