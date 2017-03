19- Jähriger bedroht Schaffner mit Baseballschäger

Die 17- Jährige und ihr 20- jähriger Bruder waren mit einem Regionalzug aus Amstetten heimgefahren. Im Bereich der Haltestelle Kröllendorf in Niederösterreich wurden die beiden von einem Zugbegleiter kontrolliert. Das Mädchen hatte keinen Fahrschein, deshalb kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung.

Der Zugbegleiter ging in sein Dienstabteil, die Schwarzfahrerin rief ihren 19- jährigen Freund aus Waidhofen an der Ybbs an. Kurz vor dem Bahnhof Gaflenz im Bezirk Steyr- Land gab es erneut Streit zwischen der 17- Jährigen und dem Schaffner, berichtete die Landespolizeidirektion.

Maskiert und bewaffnet

Als der Zug in den Bahnhof einfuhr, wartete dort schon der 19- Jährige - maskiert und mit einem Baseballschläger bewaffnet! Er betrat den Zug, beschimpfte den Eisenbahnmitarbeiter und schwang seinen Schläger in dessen Richtung. Dann stiegen alle drei aus.

Die Polizei in Weyer forschte den rabiaten jungen Mann rasch aus. Er wurde vorübergehend festgenommen, eine Anzeige folgt.