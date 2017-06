18 Schlangen aus Garten einer Familie entfernt

"Heuer scheint ein besonders gutes Schlangenjahr zu sein, weil ich gar so oft geholt werde", sagt Esterbauer. Zu seinen "Stammgästen" gehört derzeit eine Familie aus St. Ulrich, bei der er seit dem 10. April bereits 15 Äskulapnattern - alle zwischen 120 und 165 cm lang - sowie drei Ringelnattern entfernen musste.

Schlange setzte nach Einfangen acht Eier ab

Am Wochenende war er bei der Familie neuerlich im Einsatz. "Es ging um ein 125 cm langes Äskulapnatter- Weibchen, das nach dem Einfangen sogar acht Eier abgesetzt hat", erzählt der Schlangenexperte. Das an ein Waldgebiet angrenzende Anwesen der Familie scheint offenbar für Schlangen attraktiv zu sein. Nachdem die Anschaffung von zwei Katzen und die Verlegung einer speziellen Matte um das Haus keine Wirkung gezeigt hatten, wurde nun ein Schlangenschutzzaun gekauft. "Damit soll zumindest der Bereich des Gartens, der an den Wald angrenzt, geschützt werden."

Trotz der für die Familie äußerst unangenehmen Reptilieninvasion ist bisher kein Exemplar verletzt oder gar getötet worden. "Die Betroffenen haben stets meine Hilfe in Anspruch genommen. Ich hab' die Nattern eingefangen und dann an einem geeigneten Lebensraum in die Freiheit entlassen."

