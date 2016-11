18- Jähriger mit 3 Promille in Donau gestürzt - tot

Mit der Obduktion bestätigten sich die bisherigen Ermittlungen, wonach es sich um einen Unfall gehandelt hatte. Hinweise auf Fremdverschulden gebe es keine, auch keine auf Gewalteinwirkung von außen, hieß es. Der 18- Jährige dürfte unglücklich in die Donau gestürzt sein, schilderte Eidenberger. Nun müsse die Staatsanwaltschaft über das weitere Vorgehen entscheiden.

Der 18- Jährige war in der Nacht auf Sonntag von einer privaten Veranstaltung auf dem Weg zu einem Club in der Nordwestbahnstraße in Brigittenau. Er war im Taxi unterwegs, auf Höhe Handelskai ließ er den Lenker plötzlich anhalten und verließ das Fahrzeug. Möglicherweise war ihm schlecht geworden oder er musste aufs WC.

Hotelgäste hörten Schreie

Kurz vor 4 Uhr verständigten Gäste eines Hotels am Handelskai die Einsatzkräfte. Sie hatten Schreie gehört und den jungen Mann im Wasser zwischen Kaimauer und einem Schiff bemerkt. Die Zeugen versuchten noch, den Burschen aus dem Wasser zu ziehen, er trieb jedoch ab. Der 18- Jährige wurde von Feuerwehrtauchern geborgen und anschließend ins Spital gebracht, wo er starb.