18- Jähriger in Wien tot aus Donau geborgen

Ein 18- Jähriger ist am Sonntag beim Wiener Handelskai tot aus der Donau gezogen worden. Wie genau der junge Mann aus Bosnien in den reißenden, eiskalten Fluss geriet, ist derzeit völlig unklar. Das Landeskriminalamt ermittle "in alle Richtungen", so Polizeisprecher Paul Eidenberger.