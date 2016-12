18- Jährige in S- Bahn von zwei Männern belästigt

Der Vorfall ereignete sich bereits am 15. Dezember gegen 18.15 Uhr in der S60: Als die Frau kurz vor Götzendorf aufstand, packte sie ein Unbekannter plötzlich von hinten, ein zweiter Täter griff ihr brutal an die Brust. "Der einzige andere Passagier hat trotz meiner Hilfeschreie nur weggeschaut", schildert das Opfer. Als der Zug hielt, konnte sich die 18- Jährige losreißen und fliehen.

"Die beiden Männer sprachen Arabisch. Sie sollen vor der Tat durch lautes Lachen und Rauchen im Großraumabteil aufgefallen sein", so die Polizei. Ein Verdächtiger hatte eine Stoppelglatze und eine Tätowierungen im Nacken, der andere Gesuchte einen schwarzen Vollbart und stechend blaue Augen.

Hinweise auf die beiden Täter werden an die Polizei unter der Telefonnummer 059133/3326 erbeten.

Thomas H. Lauber, Kronen Zeitung