17- Jähriger nach Schlägerei mit Serbe im Koma

"Das Wichtigste ist jetzt, dass Fabian wieder gesund wird", sagt die Mutter des 17- Jährigen. Im NeuromedCampus in Linz, dem ehemaligen Wagner- Jauregg- Spital, trauen sich die Ärzte keine Prognose zu. Derzeit ist Fabians Zustand aber stabil und die Aufwachphase wird eingeleitet. "Erst dann wird man mehr sagen können. Es besteht weiterhin Lebensgefahr", heißt es aus dem Krankenhaus. Nach Linz war Fabian per Helikopter überstellt worden, nachdem im Steyrer Krankenhaus die Schwere der Verletzung erkannt worden war.

Mit Hinterkopf auf Pflaster aufgeschlagen

Passiert ist der Vorfall bereits vergangenen Samstag, gegen 4 Uhr. In der Pfarrgasse war der Streit eskaliert, ein Faustschlag des 21- jährigen Serben brachte Fabian zu Fall. Dabei stürzte er rücklings, schlug mit dem Hinterkopf am Pflaster auf und blieb reglos liegen. "Die schwere Verletzung passierte offenbar nicht durch den Schlag an sich, sondern war die Sturzfolge", erklärt Stadtpolizeikommandant Christian Moser.

Serbe auf freiem Fuß angezeigt

In den kommenden Tagen sollen der verdächtige 21- Jährige - der auf freiem Fuß geblieben ist - und Zeugen der fatalen Auseinandersetzung verhört werden. Laut der Steyrer Staatsanwaltschaft wird wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung ermittelt, das Motiv ist noch völlig offen.