17- Jährige von Taxifahrer sexuell belästigt

Sexueller Übergriff eines Taxlers auf eine erst 17- Jährige in Saalbach- Hinterglemm in Salzburg: Der Teenager aus dem Pinzgau berichtete am Mittwoch bei der Polizei, während der Fahrt in Saalbach in einem dunklen Minibus von dem unbekannten Lenker im Intimbereich berührt worden zu sein. Die Ermittlungen laufen.