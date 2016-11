16 Menschenhändler bei Razzien dingfest gemacht

Die einen tappten in die Liebesfalle, die anderen glaubten an die große Karriere - doch für alle der Mädchen aus Bosnien bzw. Serbien endete es im Albtraum der Sex- Sklaverei. Von jungen hübschen Burschen geködert, landeten die rund 100 Opfer allesamt in Österreich und Deutschland. In Hotel- Zimmern, in denen sie dann zur Prostitution gezwungen wurden.

Sex- Dienste via Web angeboten

Reisepässe wurden den Opfern abgenommen. Jede Auflehnung, jeder Widerstand wurde von den Menschenhändlern sprichwörtlich mit roher Gewalt niedergeschlagen. Die Sexdienste der Mädchen wurden unter aussagekräftigen Web- Adressen über das Internet angeboten.

Die Polizei befreite bei einer Razzia wie dieser über ein Dutzend Opfer. Foto: ANDI SCHIEL (Symbolbild)

"Ein Dutzend Opfer befreit"

Nun holten Fahnder aus Österreich, Deutschland, Serbien und Bosnien aber zum gemeinsamen Schlag aus. Bilanz: 16 Verdächtige wurden bei zeitgleich durchgeführten Razzien verhaftet. Gerald Tatzgern vom Bundeskriminalamt: "Wir konnten rund ein Dutzend Opfer aus Hotels in ganz Österreich befreien. Täter gingen bei uns keine ins Netz." Die Ermittlungen seien aber auch noch lange nicht abgeschlossen.